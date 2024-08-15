Çorum'da park halindeki 3 araca çarpan cipte yaralanan bir kişi
ÇORUM'da park halindeki 3 araca çarpan cipteki bir kişi, yaralandı. Kaza, dün gece saatlerinde Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Derya K.'nin kullandığı 34 KYR 915 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 araca çarptı. Kazada, sürücünün yanındaki Serpil A.(66), yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından özel hastanede tedaviye alındı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
ÇORUM'da park halindeki 3 araca çarpan cipteki bir kişi, yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Derya K.'nin kullandığı 34 KYR 915 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 araca çarptı. Kazada, sürücünün yanındaki Serpil A.(66), yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından özel hastanede tedaviye alındı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,
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