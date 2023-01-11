Çorum'da özel güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıda yaralandı Güncel Haberler Çorum'da kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısında yaralanan özel güvenlik görevlisi, hastanede tedavi altına alındı. Çorum'da kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısında yaralanan özel güvenlik görevlisi, hastanede tedavi altına alındı. Özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan B.D. (26), Kubbeli Caddesi, Zafer Çarşısı yakınında arkasından gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan güvenlik görevlisi, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Kaynak: AA / Güncel Çorum Güncel Haberler

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