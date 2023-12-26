Çorum'da Otoparkta Tüfekle Yaralama Olayı

Çorum'da bir kişi otoparkta tüfekle yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak'ta bir otoparkta yemek yedikleri sırada H.E.D'nin (19) elindeki tüfek ateş aldı.

Saçmaların isabet ettiği B.Ş'nin (19) yaralanması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, suç aleti tüfekle olay yerinden kaçan H.E.D'yi kısa sürede yakaladı.

H.E.D'nin elindeki tüfeğin kazara ateş aldığı iddia edildi.

Öte yandan, polisin olay yerindeki bir kişinin üzerinde yaptığı aramada ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.