Çorum'da Otomobiller Çarpıştı: 4 Yaralı
Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Seyit Ahmet T. (29) idaresindeki 06 AEE 06 plakalı otomobil ile Sefa D. (35) yönetimindeki 19 ADS 046 plakalı otomobil, Ankara-Tokat kara yolu Çöplü köyü yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile Kazım Eren D. (13) ve Ahmet D. (33) yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel