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Çorum'da otomobille elektrikli motosiklet çarpıştı, iki kişi yaralandı

Çorum'da otomobille elektrikli motosiklet çarpıştı, iki kişi yaralandı

Güncel Haberler

Çorum'da otomobille üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarptığı kazada biri çocuk iki kişi yaralandı.

Çorum'da otomobille üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarptığı kazada biri çocuk iki kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 19 AT 309 plakalı otomobil, Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde Suriye uyruklu Nacah Zübar Abid L. (68) idaresindeki 3 tekerlekli elektrikli motosikletle çarpıştı.

Kazada ikiye bölünen elektrikli motosikletin sürücüsü ile yanında bulunan Leyali Nacah Zübar L. (3) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan ve aracı Kale Mahallesi Milönü 2. Çıkmaz Sokak'ta terk eden sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Suriye Çorum Güncel Haberler

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