Çorum'da otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Çorum'da otomobille elektrikli bisikletin çarpışması neticesinde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum il merkezi Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa İ. idaresindeki 19 ACE 551 plakalı otomobil ile Nuray Ö. yönetimindeki engelli aracı olan elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü Nuray Ö. ve elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan Rabia T., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM