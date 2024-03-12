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Çorum'da otomobille çarpışan motosikletteki kişi yaralandı, motosiklet sürücüsü kaçtı

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Çorum'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan yolcu yaralanırken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da otomobille çarpışan motosikletteki kişi yaralandı, motosiklet sürücüsü ise kaza yerinden kaçtı.

A.Ö. idaresindeki 19 KK 502 plakalı otomobil ile plakasız bir motosiklet, Kale Mahallesi Ata 1. Cadde'de çarpıştı.

Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan M.A.E. yaralandı, sürücü ise motosikleti ve yaralıyı kaza yerinde bırakarak kaçtı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çorum Trafik Kazaları Suç Güncel Haberler

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