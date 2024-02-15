Çorum'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Çorum-Samsun kara yolu Konaklı mevkisinde meydana gelen kazada, otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
S.Y. idaresindeki 05 DD 670 plakalı otomobil, Çorum- Samsun kara yolu Konaklı mevkisinde aynı istikamette seyreden S.G'nin kullandığı 55 E 2671 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan S.S. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.