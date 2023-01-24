Çorum'da otomobilin çarptığı yaya tedavi gördüğü hastanede öldü Güncel Haberler Çorum'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, kazadan 4 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Çorum'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, kazadan 4 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Baba Tümgöz (62), 20 Ocak'ta, Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi'ndeki evinin önünde sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Tümgöz, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tümgöz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Çiftlik Çorum Baba Güncel Haberler

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