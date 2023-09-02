Çorum'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Çorum'un Kargı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.Ç'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.Y'ye çarptı. Kazada Ş.Y hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.
Çorum'un Kargı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
M.Ç'nin kullandığı 19 HB 634 plakalı otomobil, Çorum-Kargı kara yolu Yeşilköy köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.Y'ye (72) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Ş.Y'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel