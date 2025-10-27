Haberler

Çorum'da Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Çorum'da geri manevra yapan bir otomobilin çarptığı 68 yaşındaki Ferhan Dolma, hastanede tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı, ancak mahkemece serbest bırakıldı.

Çorum'da geri manevra yapan bir otomobilin çarptığı 68 yaşındaki kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ulukavak Mahallesi Eşref Hoca Caddesi'nde 22 Ekim'de Emre Ö. (27) idaresindeki otomobil, geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Ferhan Dolma'ya (68) çarptı.

Kazada yaralanan Dolma, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin üçüncü gününde yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan sürücü Emre Ö. ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
