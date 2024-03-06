Çorum'da Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralanan Kişi Hastanede Tedavi Altına Alındı
Çorum'da M.E.A. idaresindeki bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan G.G'ye çarptı. Yaralanan kişi, sağlık ekiplerince müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.
Çorum'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
M.E.A. idaresindeki 55 ACA 629 plakalı otomobil, Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan G.G'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.