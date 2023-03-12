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Çorum'da otomobilde rahatsızlanan muhtar, hastanede öldü

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Çorum'da otomobilde rahatsızlanan muhtar, hastanede öldü

Çorum'da otomobilinde rahatsızlanan köy muhtarı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çorum'da otomobilinde rahatsızlanan köy muhtarı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kumçelteği köyü muhtarı Erol Kaya (56), Fatih Caddesi, Çorum Adalet Sarayı yakınlarında aracının içinde rahatsızlandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kaya, ambulansla kaldırıldığı kentteki bir özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaya'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Erol Kaya Fatih Çorum Güncel Haberler

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