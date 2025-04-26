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Çorum'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Çorum'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Çorum'da bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Çorum'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Talha M. idaresindeki 19 AAZ 673 plakalı otomobil, Üçtutlar Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde Semih B'nin kullandığı 05 ADL 658 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan Uğur D. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uğur D'nin belinde kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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