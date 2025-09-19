Haberler

Çorum'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Olayda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, mobese görüntülerine yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Alaca ilçesi Zile kavşağında meydana geldi. Tokat istikametinden Ankara istikametine giden Mutlu K., idaresindeki 60 AEY 174 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Abdullah A. idaresindeki 01 BAG 161 plakalı hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra takla attı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Mutlu K., eşi Fatma K. ve Abdullah A. yaralandı. Yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, mobese tarafından saniye saniye kaydedildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
