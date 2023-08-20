Çorum'da Otomobil ve Elektrikli Motosiklet Çarpışması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Soruşturma devam ediyor.

Çorum'da otomobil ve elektrikli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatın kaybetti.

Kaza, İnönü caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T yönetimindeki 06 ZYU 44 plakalı otomobil ile E.Ö. yönetimindeki elektrikli motosiklet Hastane kavşağında çarpıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan olay E.Ö. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. E.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM