Çorum'da otomobil traktörle çarpıştı: 3 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde, otomobilin traktörle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Necmi Ecevit (62) idaresindeki L-759-KS yabancı plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Fakılar köyü yakınlarında Gazi Tokmak'ın (64) kullandığı 19 LA 167 plakalı buğday yüklü traktörle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Necmi Ecevit ile araçta bulunan Neriman (54) ve Solmaz Gizem Ecevit (23) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.