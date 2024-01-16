Çorum'da otomobil tarlaya devrildi, 2 kişi yaralandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil tarlaya devrildi ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
M.İ. idaresindeki 19 SN 249 plakalı otomobil, Alembeyli köyü yolunda tarlaya devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile yanındaki F.İ. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.