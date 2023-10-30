Çorum'da Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı

Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralandı ve tedavi altına alındı. Kazanın şiddetiyle otomobilde bulunan gaz kaçağı itfaiye ekipleri tarafından boşaltıldı. Soruşturma devam ediyor.

Çorum'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti otomobil takla attı, kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent K. (49) yönetimindeki 05 LA 471 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan kaldırım taşına vurarak takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü Levent K. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın şiddeti ile otomobilde bulunan gaz kaçağını itfaiye ekipleri tarafından boşaltıldı. Otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM