Çorum'da Otomobil Takla Attı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Çorum'da meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı ve sürücü Can Keser hayatını kaybetti, yanındaki babası Muzaffer Keser ise yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
ÇORUM'da, kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Can Keser (25) hayatını kaybetti, yanındaki babası Muzaffer Keser yaralandı. Kaza, kameraya yansıdı.
Kaza, 16 Ağustos'ta, İnönü Caddesi'ndeki Burunçiftliği Kavşağı'nda meydana geldi. İngilizce öğretmeni Can Keser'in kontrolünü yitirdiği 19 TP 492 plakalı otomobil, takla attı. Sürücü Can Keser, olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki babası Muzaffer Keser ise yaralandı. Muzaffer Keser, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bu arada kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Güncel