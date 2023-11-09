Çorum'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Merkez ilçesine bağlı Celilkırı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.E. idaresindeki 06 MJH 39 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesine takla atarak boş araziye devrildi. Kazada sürücü M.Y.E. ile S.k. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.Y.E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM