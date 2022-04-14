Otomobil takla attı: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil takla attı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Otomobil takla attı: 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Boğazkale karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oğuzhan O. yönetimindeki 19 ABF 735 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi. Kazada otomobil sürücü Oğuzhan O. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.

(Serkan Şansever/ İHA)

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title