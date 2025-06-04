Çorum'da Otomobil Su Kanalına Devrildi: Karı Koca ve Bebekleri Yaralandı

Çorum'da Otomobil Su Kanalına Devrildi: Karı Koca ve Bebekleri Yaralandı
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Çorum'un Osmancık ilçesinde, otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu bir karı koca ve 2 aylık bebekleri yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu karı koca ile 2 aylık bebekleri yaralandı.

Ö.F.L. (38) idaresindeki 34 DPB 673 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Bükköy mevkisinde sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan sürücü ve eşi E.B.L. (35) ile 2 aylık bebekleri U.K.L, sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emrah Akıllı - Güncel
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