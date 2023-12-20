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Çorum'da otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı

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Çorum'un Alaca ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

S.C. idaresindeki 06 PMJ 58 plakalı otomobil, Alaca-Zile kara yolu Karadenizbirlik Kavşağı'nda şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan İ.C. ve H.C. sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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