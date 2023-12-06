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Çorum'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Kişi Yaralandı

6 Aralık 2023 09:15 Son Güncelleme: 09:16 Abone Ol

Çorum-Ortaköy yolu Karacaköy mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, Şükrü M. idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile Bahar K. ve Ali B. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.