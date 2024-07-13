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Çorum'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 2 Yaralı

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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Muhammet Usem Okutan (25) idaresindeki 42 APJ 63 plakalı otomobil, Tokat-Ankara kara yolu Değirmendere köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Zeynep Okutan (55) kaza yerinde hayatını kaybetti, İsmail Okutan ile Huzeyfe Okutan yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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