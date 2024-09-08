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Çorum'da Otomobil Rögar Kapağına Çarptı: 2 Ölü, 2 Yaralı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin rögar kapağına çarpması sonucu polis memuru çift hayatını kaybetti, 2 çocukları yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin yol kenarındaki rögar kapağına çarparak devrilmesi sonucu polis memuru çift hayatını kaybetti, 2 çocukları yaralandı.

Kahraman Kudu (51) idaresindeki 55 AKY 625 plakalı otomobil, Ankara-Samsun kara yolu, Çiftlik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, yol kenarındaki rögar kapağına çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Kudu ile eşi Filiz Kudu (46) yaşamını yitirdi, çiftin çocukları Elif Su (8) ile Berin Su Kudu (6) ise yaralandı.

Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kahraman Kudu'nun Giresun İl Emniyet Müdürlüğünde, eşi Filiz Kudu'nun ise Giresun Valiliğinde görevli polis memurları oldukları öğrenildi.

Çiftin cenazeleri, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Burada otopsi işlemleri tamamlanan çiftin cenazeleri, dua edilmesinin ardından Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cenaze nakil aracına alındı.

Kahraman Kudu'nun cenazesi memleketi Zonguldak'a, eşi Filiz Kudu'nun cenazesi ise memleketi Eskişehir'e gönderilmek üzere hastane morgundan uğurlandı.

Cenazelerin uğurlanmasına Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı.

Öte yandan aynı kazada yaralanan çiftçin çocukları Elif Su (8) ile Berin Su Kudu (6) tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilerek, yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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