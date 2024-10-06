Çorum'da Otomobil-Motosiklet Kazası: 4 Yaralı

Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Emirhan Y. (17) idaresindeki 19 AEY 893 plakalı motosiklet, Üçdutlar Mahallesi Ahçılar 16. Sokak'ta Nihat S'nin (63) kullandığı 34 VJ 1657 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Sevda S. (60) ve Gökhan B. (18) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Emirhan Y. ve Gökhan B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.