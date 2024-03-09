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Çorum'da Otomobil Kazası: Anne ile Oğlu Yaralandı

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Çorum'da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve kazada anne ile oğlu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada anne ile oğlu yaralandı.

H.S. (41) idaresindeki 35 HD 0520 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu OSB kavşağında S.A'nın (51) kullandığı 34 LK 2212 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü S.A. ile annesi N.A. (79), sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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