Çorum'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı
Çorum'da bir otomobilin yön levhasına çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Kaza, akşam saatlerinde Çorum- Amasya karayolu Elvançelebi köyü viyadüğünde meydana geldi. Amasya'dan Çorum yönüne ilerleyen H.Ö. yönetimindeki 42 ABL 962 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yön levhasının demir direğine çarptı. Askıda kalan otomobilin sürücüsü H.Ö. ile araçtaki R.Ö., V.Ö. ve A.Ö., bulundukları yerde sıkıştı. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
