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Çorum'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Çorum'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı. Olayda 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kemal Ç. (46) idaresindeki 34 RT 9656 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Zile kavşağında İsrafil G'nin (27) kullandığı 66 ACY 808 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 34 RT 9656 plakalı otomobilde bulunan Satılmış Bayram U, Sultan E, Leyla Ç. ve Yeşim U. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
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