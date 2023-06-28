Üye Girişi
Haberler
Çorum'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Çorum'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Sinan M. (29) idaresindeki 25 AAZ 898 plakalı otomobil, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde Yasin S'nin (21) kullandığı 19 TS 759 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte yaralanan Battal İ. (31), sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Osmancık Çorum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title