Çorum'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı
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Çorum'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Sinan M. (29) idaresindeki 25 AAZ 898 plakalı otomobil, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde Yasin S'nin (21) kullandığı 19 TS 759 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle birlikte yaralanan Battal İ. (31), sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel