Çorum'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İbrahim D. idaresindeki 19 ADG 634 plakalı otomobil ile Metehan T'nin kullandığı 19 HF 435 plakalı otomobil, İnönü Caddesi Tuzcular Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri refüje çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 19 HF 435 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Kerime Ş. yaralandı. Araçta sıkışan Kerime Ş, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
