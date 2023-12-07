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Çorum'da Otomobil Kazası: 2 Sürücü Yaralandı

7 Aralık 2023 21:32 Son Güncelleme: 21:34 Abone Ol

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında, Ahmet Can G. ve Emine A. isimli sürücüler yaralandı. Kazaya polis ve sağlık ekipleri müdahale etti ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından trafik bir süre aksadı, ancak araçların çekilmesiyle normale döndü.