Haberler

Çorum'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Çorum'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Çanakçı mevkisinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazanın detayları ve soruşturma süreci devam ediyor.

ÇORUM'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çanakçı mevkisinde meydana geldi. Musa K. (54) idaresindeki 06 FC 9158 plakalı otomobil, Hasan K.'nin (80) kullandığı 19 AJ 741 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada her iki otomobilde bulunan Hasan K., Fındık Keskin, Nergis K., Çağrı K., ile Kamile K., yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Fındık Keskin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan bir deprem daha! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir kural daha! Burkayı zorunlu hale getirdiler

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir karar daha
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti

6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi

Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi
Galatasaray Divan Kurulu toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Icardi tartışması

İki yıldız isim için söylediği sözlerden sonra ortalık karıştı
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi

ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Sergen Yalçın, Jurasek'e kapıyı gösterdi

Yıldız isme kapıyı gösterdi! Ocak ayında takımdan ayrılacak
Zamana oynamak isteyen kaleciden görülmemiş taktik

Zaman geçirmek isteyen kaleciden görülmemiş taktik
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.