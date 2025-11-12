Çorum'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Musa K. (53) idaresindeki 06 FC 9158 plakalı otomobil, Çanakçı köyü mevkisinde Hasan K. (85) yönetimindeki 19 AJ 741 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Hasan K. ile araçlarda bulunan Fındık K. (91), Nergis K. (77), Çağrı K. (9) ve Kamile K. (47) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Fındık Keskin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.