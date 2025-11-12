Haberler

Çorum'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Güncelleme:
Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un İskilip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Musa K. (53) idaresindeki 06 FC 9158 plakalı otomobil, Çanakçı köyü mevkisinde Hasan K. (85) yönetimindeki 19 AJ 741 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Hasan K. ile araçlarda bulunan Fındık K. (91), Nergis K. (77), Çağrı K. (9) ve Kamile K. (47) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Fındık Keskin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

