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Çorum'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Çorum'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Çorum'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Çorum'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 19 ADM 853 plakalı otomobil, Çorum- Ankara kara yolu Koparan Mevkisi'nde Fatih Şimşek'in kullandığı 16 BKN 35 plakalı tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Sıtkı C. O. (22), Mehmet A. (30) ve İbrahim P. (19) araç içinde sıkışarak yaralandı.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel

Fatih Şimşek Ankara Çorum Güncel Haberler

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