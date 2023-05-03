Çorum'da Otomobil ile Servis Minibüsü Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Çorum Çevreyolu Bulvarı İskilip Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile servis minibüsü çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÇORUM'da otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi de yaralandı.

Kaza dün akşam Çorum Çevreyolu Bulvarı İskilip Kavşağı'nda meydana geldi.Hüseyin Hotunlu idaresindeki 19 TZ 607 plakalı otomobil, Ali Kara'nın kullandığı 19 S 0016 servis minibüsü ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücülerle birlikte minibüste yolcu olarak bulunan Sedanur Bayraklı yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Hüseyin Hotunlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.