Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Veysel Ç. idaresindeki plakasız motosiklet ile Samet Ö'nün kullandığı 19 ET 588 plakalı otomobil, Mimarsinan Mahallesi Mimarsinan 11. Cadde'de çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.