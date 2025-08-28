Çorum'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mustafa E. idaresindeki 06 EAF 42 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Taşköprü kavşağında Serdar B'nin kullandığı, plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
