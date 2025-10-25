Haberler

Çorum'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı

Güncelleme:
Çorum'da gerçekleşen trafik kazasında, bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Çorum'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Recep A. idaresindeki 34 RGS 38 plakalı kamyonet ile Akın Y'nin kullandığı 34 FFK 793 plakalı otomobil, Kale Mahallesi Zafer 6. Sokak ile 1. Sokak kesişiminde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Ayşegül Y, Aysima Y. ve Yunus K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
