Çorum'da Otomobil ile Elektrikli Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Çorum'da Otomobil ile Elektrikli Araç Çarpıştı: 4 Yaralı
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Çorum'un Kale Mahallesi'nde bir otomobil ile üç tekerlekli elektrikli aracın çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da otomobil ile üç tekerlekli elektrikli aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

İsmail G. idaresindeki 19 AFM 569 plakalı otomobil ile Saliha D'nin kullandığı 19 AFY 751 plakalı üç tekerlekli elektrikli araç, Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Türk Telekom Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Medine G. ve Sevin T. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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