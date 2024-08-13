Çorum'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Çorum'da meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Abdullah B. idaresindeki 19 AFC 057 plakalı motosiklet, Kale Mahallesi Aksaray 3. Cadde'de henüz sürücüsü öğrenilemeyen 19 BR 618 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.