Çorum'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
Çorum'un Dodurga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil elektrik direğine çarparak devrildi, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Çorum'un Dodurga ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ayşegül B. (54) idaresindeki 48 SN 835 plakalı otomobil, Köyiçi mevkisinde, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve araçta bulunan Osman B. (55) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Dodurga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.