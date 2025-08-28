Çorum'da Otomobil Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen otomobilin sürücüsü Erdi Çağır hastanede yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Çorum-Yozgat kara yolu Elicek köyü yakınlarında dün yaşanan kazada ağır yaralanan sürücü Erdi Çağır, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Erdi Çağır idaresindeki 06 FV 5506 plakalı otomobil, dün Alaca'dan Çorum istikametine seyir halindeyken Elicek köyü mevkisinde devrilmiş, kazada sürücü ile Yusuf Ç, Yadigar S, Esmanur S. ve Elvan Ç. yaralanmıştı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.
