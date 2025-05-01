Çorum'da Otomobil Devrildi: 6 Yaralı
Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Cemil K. idaresindeki 19 KT 822 plakalı otomobil, Alaca-Zile kara yolu Çöplü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Sevgi K, Fatma E. K. ve yabancı uyruklu El Mostafa Essoulı, Amina Saddoukı, Azıza Essoulı yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel