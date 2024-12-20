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Çorum'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Çorum'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde muhtarın kullandığı otomobil, Haydar köyü yakınlarında şarampole devrilmesi sonucunda 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri muhtar 5 kişi yaralandı.

Yüksekyayla Köyü Muhtarı Mehmet Kara idaresindeki 06 CCG 995 plakalı otomobil, Haydar köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Durmuş Yıldırım, Şakir Kellegöz, Ziya Kuvezi ve Osman Hasırcı yaralandı.

Bu kişiler, sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan muhtar Kara ve Kellegöz, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
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