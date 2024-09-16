Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Otomobil Devrildi, 4 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum-Osmancık kara yolunda bir otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Dursun K. (48) idaresindeki 19 ACT 127 plakalı otomobil, Çorum- Osmancık kara yolu Gölünyazı mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin, sürücüsü ile araçta bulunan Nigar K. (84), Bayram K. (26) ve Güldane K. (47) yaralandı.

Araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar sağlık personeli tarafından yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Osmancık Otomobil Güvenlik 3-sayfa Sağlık Güncel

Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor

"Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor"

 Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş

Narin cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş

 Kenti karıştıran atama! Belediyeden 'işe gelmiyor' diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu

Belediyeden "işe gelmiyor" diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu
AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek

Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Rayo Vallecano- Osasuna (İspanya- LaLiga) maçı saat kaçta? Rayo Vallecano- Osasuna maçı hangi kanalda? Asgari ücret ne kadar olacak? 2025 Asgari ücret beklentisi ne kadar, yüzde kaç? Hudutsuz Sevda yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda 35. bölüm fragmanı izle! Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef Beril elendi mi? A101 AKTÜEL KATALOĞU 19 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU (17 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 17 Eylül Salı bugün Bim'e hangi ürünler gelecek? Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 MB faiz kararı toplantısı! WhatsApp yeni özellik! WhatApp'ın yeni özelliği ne? WhatApp'a para kazanma özelliği ne zaman gelecek? Narin cinayetinde son durum ne? 16 Eylül Narin Güran cinayetindeki son gelişmeler... Işın Karaca kimdir? Işın Karaca kaç yaşında, nereli? Aramızda Kalmasın konuğu Işın Karaca'nın biyografisi! Amortisman ne demektir? Amortisman ne anlama gelir?
title