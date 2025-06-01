Çorum'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Zihni Y. (69) idaresindeki 19 ACD 359 plakalı otomobil, Çorum- Osmancık kara yolu Çatak yol ayrımında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Yasemin Y. (64) ve Fendiye N. (69), sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.