Çorum'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
Çorum-Osmancık kara yolu üzerinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.
Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Zihni Y. (69) idaresindeki 19 ACD 359 plakalı otomobil, Çorum- Osmancık kara yolu Çatak yol ayrımında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Yasemin Y. (64) ve Fendiye N. (69), sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel