Haberler

Çorum'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmancık ilçesinde meydana gelen kazada, sürücü ve bir yolcu yaralandı. Devrilen otomobilin içerisindeki şahıslar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ömer Y. idaresindeki 54 BY 921 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Çorum kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle araçta sıkışan sürücü ile Fatma Y, Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emircan Bardak - Güncel
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Görüntü Türkiye'den! Çekim yapacağım diye zavallı eşeğin can vermesini böyle izledi

Görüntü Türkiye'den! İzlerken insanlığımızdan utandık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Açılış törenine Osman Aşkın Bak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için söyledikleri damga vurdu

Bir anda yükselince Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı
Görüntü Türkiye'den! Çekim yapacağım diye zavallı eşeğin can vermesini böyle izledi

Görüntü Türkiye'den! İzlerken insanlığımızdan utandık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.