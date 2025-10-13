Çorum'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
Osmancık ilçesinde meydana gelen kazada, sürücü ve bir yolcu yaralandı. Devrilen otomobilin içerisindeki şahıslar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Ömer Y. idaresindeki 54 BY 921 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Çorum kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle araçta sıkışan sürücü ile Fatma Y, Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
